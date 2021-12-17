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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_лот_1.doc

    Проект_договора_лот_8.doc

    Техническое_задание_лот_6.docx

    Документация.docx

    Техническое_задание_лот_3.docx

    Техническое_задание_лот_2.docx

    Техническое_задание_лот_4.docx

    Техническое_задание_лот_9.docx

    Техническое_задание_лот_8.docx

    Техническое_задание_лот_10.docx

    Техническое_задание_лот_5.docx

    Техническое_задание_лот_7.docx

    Извещение.docx

    Техническое_задание_лот_1.docx

    Проект_договора_лот_10.doc

    Проект_договора_лот_9.doc

    Проект_договора_лот_7.doc

    Проект_договора_лот_6.doc

    Проект_договора_лот_5.doc

    Проект_договора_лот_4.doc

    Проект_договора_лот_3.doc

    Проект_договора_лот_2.doc

    Протокол_итоговый_32110912279__лот___8.pdf

    Протокол_итоговый_32110912279__лот___1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Почтовый адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    6 843 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120195/name/61c44b2656eb18.60018092

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    258 858,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    409 310,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    117 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    121 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    30 875,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 7

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    36 175,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 8

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    37 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120198/name/61c44c0ab58178.93265396

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 9

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    175 864,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 10

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:59 GMT +317.12.2021 08:5917.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912279Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912279Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912279Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

    Начальная цена

    44 460,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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