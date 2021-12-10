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Номер извещения
АП010176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-40 доб. 2820
Факс
--
Адрес электронной почты
mikhailovma@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010176Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010176Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»
Начальная цена
52 563 004,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
65.12.12
Документация лота
Кол-во: 1500
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