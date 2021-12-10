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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010176Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01370

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010176_second_parts_protocol.pdf

    Договор.rar

    Приложение 1 к ТЗ ДМС 2022 для закупки.xlsx

    Приложение 1 к ТЗ ДМС 2022 для закупки.xlsx

    ТЗ_ДМС_работники.docx

    Форма_КП.docx

    Документация_страхование.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mikhailovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010176Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010176Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010176Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»

    Начальная цена

    52 563 004,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137334/name/61e96435a0bed4.37821092

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Газстройпром»"

    Кол-во: 1500

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