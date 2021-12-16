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Номер извещения
ГП112866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 908 584-27-16
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Nikolay.Pastukhov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пастухов Николай Николай
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 16:00 GMT +316.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112866Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 16:0016.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112866Дата и время вскрытия заявок Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
94.99.17.000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
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