Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112866Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_Фотоальбом.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 908 584-27-16

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Pastukhov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пастухов Николай Николай

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 16:00 GMT +316.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112866Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 16:0016.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112866Дата и время вскрытия заявок Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112866Подведение итогов не позднее Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Тендер на заключение договора на услуги по производству юбилейного фотоальбома ПАО «Ижорские заводы»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    94.99.17.000

    Услуги, оказываемые прочими гражданскими и общественными организациями

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фотоальбом"

    Кол-во: 1500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РИМЕРА
    Попозиционная № ГП213780
    Закупка втулок для ООО РИМЕРА-Сервис на 2022год
    Закупка втулок для ООО РИМЕРА-Сервис на 2022год
    589227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП202155
    Поставка трубы ТС 100.25-3 железобетонной безнапорной Д1000 мм в Новосибирскую область
    Поставка трубы ТС 100.25-3 железобетонной безнапорной Д1000 мм в Новосибирскую область
    595105
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014557
    Поставка гарнитур
    Поставка гарнитур
    595131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП202154
    Поставка опорных частей на опоре в Новосибирскую область
    Поставка опорных частей на опоре в Новосибирскую область
    595099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014556
    425/ТС - Трансформаторное масло для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-297)
    425/ТС - Трансформаторное масло для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-297)
    595128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 140 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Попозиционная № ГП202152
    Реализация невостребованных МТР
    Реализация невостребованных МТР
    595118
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    «ГНП сеть»
    Запрос предложений № ГП202153
    Поставка дизельного генератора для нужд АЗС ООО "Газонефтепродукт сеть".
    Поставка дизельного генератора для нужд АЗС ООО "Газонефтепродукт сеть".
    595126
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    940 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП202148
    выполнение работ по ремонту модельного центра CMS NC-P.F.13-ТИСИ инв.№16002 и деревообрабатывающего станка CMS POSEIDON инв.№120155.
    выполнение работ по ремонту модельного центра CMS NC-P.F.13-ТИСИ инв.№16002 и...
    595106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить