www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010174
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Упаковочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-60
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перескокова Людмила Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Упаковочные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 18:00 GMT +321.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010174Дата и время окончания срока приема заявок Упаковочные материалыЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 18:0021.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010174Дата и время вскрытия заявок Упаковочные материалыЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Упаковочные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
22
13
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 142848
Кол-во: 10400
Кол-во: 3566.452
Кол-во: 43466.286
Кол-во: 5
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