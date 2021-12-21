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    Главная / Торги / Упаковочные материалы

    Упаковочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010174Дата и время окончания срока приема заявок Упаковочные материалыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1082

    Наименование закупки

    Упаковочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о размещении.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    АП010174_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-60

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перескокова Людмила Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Упаковочные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 18:00 GMT +321.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010174Дата и время окончания срока приема заявок Упаковочные материалыЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 18:0021.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010174Дата и время вскрытия заявок Упаковочные материалыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010174Подведение итогов не позднее Упаковочные материалыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Упаковочные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124212/name/61cacbe1e9c0d7.56821933

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛЕНКА; термоусадочная; белая МагнаПак Шринк; (9,8х30,5м; 190мкм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "СКОТЧ ЗАЩИТНЫЙ; термоусадочный; белый МагнаПак Шринк; (0,075х54,9м;; 229мкм)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "ПЛЕНКА; термоусадочная; белая МагнаПак Шринк; (4,9х61м; 190мкм)"

    Кол-во: 142848

    "Позиция 4"

    "СТРОПА ТКАНАЯ; (3/4"х600,0м)"

    Кол-во: 10400

    "Позиция 5"

    "ПЛЕНКА; термоусадочная; белая МагнаПак Шринк; (6,1х50м; 170мкм)"

    Кол-во: 3566.452

    "Позиция 6"

    "ПЛЕНКА; термоусадочная; белая МагнаПак Шринк; (7,9х30,5м; 190мкм)"

    Кол-во: 43466.286

    "Позиция 7"

    "СКОТЧ; термоусадочный; белый GPR; (0,075х55м; 230мкм)"

    Кол-во: 5

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    Регион:
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    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
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