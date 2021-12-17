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Номер извещения
ГП112864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый однолотовый запрос (ценовых) котировок на право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
zlatoustovskaya.ei@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Златоустовская Евгения Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112864Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112864Дата и время вскрытия заявок Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 20:0030.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112864Подведение итогов не позднее Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
11
10.8
Документация лота
Кол-во: 3624
Кол-во: 1
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