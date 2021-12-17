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    Главная / Торги / Открытый однолотовый запрос (ценовых) котировок на право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году

    Открытый однолотовый запрос (ценовых) котировок на право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112864Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый однолотовый запрос (ценовых) котировок на право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Договор_проект.doc

    Итоговый_протокол_на_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    zlatoustovskaya.ei@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Златоустовская Евгения Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112864Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112864Дата и время вскрытия заявок Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 20:0030.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112864Подведение итогов не позднее Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки питьевой доочищенной кондиционированной негазированной первой категории бутилированной воды для нужд ООО «Трансойл» в 2022 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    11

    Напитки

    10.8

    Продукты пищевые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123725/name/61c9c50a295cb7.91779926

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Питьевая вода доочищенная кондиционированная негазированная первой категории"

    Кол-во: 3624

    "Позиция 2"

    "Оборотная тара"

    Кол-во: 1

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