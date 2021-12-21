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Номер извещения
ГП112860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Приморский район
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«Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 16:00 GMT +321.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112860Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»Приморский район
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112860Дата и время вскрытия заявок «Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»Приморский район
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 16:0021.01.2022 16:0021.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112860Подведение итогов не позднее «Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»Приморский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202221.01.2022 16:0021.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112860Подведение итогов не позднее «Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»Приморский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка документации на техническое перевооружение с прохождением экспертизы промышленной безопасности объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
41.20.20.110
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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