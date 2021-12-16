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    Главная / Торги / Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112861Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_Книга.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 908 584-27-16

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Pastukhov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пастухов Николай Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 16:00 GMT +316.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112861Дата и время окончания срока приема заявок Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 16:0016.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112861Дата и время вскрытия заявок Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112861Подведение итогов не позднее Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Тендер на заключение договора на услуги по написанию и изданию юбилейной книги ПАО «Ижорские заводы»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    94.99.17.000

    Услуги, оказываемые прочими гражданскими и общественными организациями

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "книга"

    Кол-во: 1500

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