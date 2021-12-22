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Номер извещения
32110913077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое диагностирование оборудования Челябинского филиала для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 13:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-97
Факс
--
Адрес электронной почты
OlgaGilyazova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилязова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое освидетельствование паропроводов, трубопроводов и редукционных установок Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое освидетельствование паропроводов, трубопроводов и редукционных установок Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 268 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ Паровых турбин Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ Паровых турбин Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ Котельных агрегатов с металлоконструкциями Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ Котельных агрегатов с металлоконструкциями Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ Воздухоохладителей , бойлеров, деаэраторов и аккумуляторов пара Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ Воздухоохладителей , бойлеров, деаэраторов и аккумуляторов пара Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 464 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ зданий и сооружений Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ зданий и сооружений Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Обследование металлических дымовых труб Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обследование металлических дымовых труб Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ питательных трубопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ питательных трубопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
936 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ газопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ газопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
648 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ паропроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ паропроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ теплопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ теплопроводов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ паропроводов 8 АТА Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ паропроводов 8 АТА Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 872 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
ЭПБ паропроводов ВД Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭПБ паропроводов ВД Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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