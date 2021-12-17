Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 06:5917.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912030Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернетТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Приложение___3_к_Документации_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение___2_к_Документации_Техническая_часть.docx

    Извещение.doc

    Приложение___1_к_Документации_Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Приложение_к_Форме_1_Техническое_предложение.docx

    Приложение___4_к_Документации_Ценовое_предложение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    Почтовый адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Контактный телефон

    +7 3452 28-93-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поберей Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 07:0020.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912030Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернетТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет

    Начальная цена

    3 504 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Классификатор ОКПД2

    61.10.30.190

    Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10.3

    Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116009/name/61c054c6f1bbc9.85631289

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211088307
    Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет
    Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет
    594691
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    518 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить