Оказание услуг по разработке упаковки и этикеток для продукции ГПН-БМ в 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010169 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0066440-426-2021 Наименование закупки Оказание услуг по разработке упаковки и этикеток для продукции ГПН-БМ в 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ Юридический адрес 199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6 Почтовый адрес 199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6 Контактный телефон +7 915 600-70-24 Адрес электронной почты zakupki_bm@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Свиркин Сергей Александрович Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по разработке упаковки и этикеток для продукции ГПН-БМ в 2021 г. Дата и время окончания срока приема заявок 16.12.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010169 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке упаковки и этикеток для продукции ГПН-БМ в 2021 г. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по разработке упаковки и этикеток для продукции ГПН-БМ в 2021 г. Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт