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    Главная / Торги / Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 09:0021.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Договор.zip

    Форма_коммерческого_предложения.xls

    ШАБЛОН_Уведомление_об_изменениях_в_документации_29.03.21.docx

    ЭТП_АП010168_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 09:00 GMT +321.12.2021 09:0021.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 09:1021.12.2021 09:1021.12.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010168Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 23:0023.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010168Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010168Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.120

    Аргон

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120827/name/61c499a66b4666.64108810

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газообразная аргона и двуокиси углерода 80%AR/20%CO2 ТУ 2114-002-60637235-2011"

    Кол-во: 58600

    "Позиция 2"

    "Аренда баллонов смесевых 40л, 150атм, 12 месяцев"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Услуги по доставке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Залог за баллоны смесевые"

    Кол-во: 500

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