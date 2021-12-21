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Номер извещения
АП010168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Контактный телефон
+7 812 383-33-73
Факс
Адрес электронной почты
nigamatovma@gsp-7.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нигаматов Максим Альбертович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 09:00 GMT +321.12.2021 09:0021.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 09:1021.12.2021 09:1021.12.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010168Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 23:0023.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010168Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010168Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» для нужд ООО «ГСП-7»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
20.11.11.120
Документация лота
Кол-во: 58600
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 500
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