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Номер извещения
ГП112851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:30 GMT +317.12.2021 10:3017.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВРСамара
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 10:3017.12.2021 10:3017.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112851Дата и время вскрытия заявок Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВРСамара
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112851Подведение итогов не позднее Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВРСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Начальная цена
125 193 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
• РФ, Самарская обл., г. Самара, п. Красная Глинка, Сокский склад взрывчатых материалов - поставляются взрывчатые материалы • РФ, Самарская обл., г. Нефтегорск, п. Ветлянка, Нефтегорская промыслово-геофизическая экспедиция - поставляются перфосистемы (не снаряженные). • РФ, Самарская обл., г. Отрадный, Отрадненская промыслово-геофизическая экспедиция – поставляются перфосистемы и комплектующие (неснаряженные).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
20.51.11.000
Документация лота
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