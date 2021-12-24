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    Главная / Торги / на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз»

    на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912000Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Программа_для_МСП.pdf

    Извещение.zip

    Перечень_внесенных_изменений.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 06:00 GMT +324.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912000Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 06:0024.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912000Дата и время вскрытия заявок Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912000Подведение итогов не позднее Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспорта

    Начальная цена

    2 733 696,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В приложении № 1 к Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приложении № 1 к ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приложении № 3 к Извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    63.99

    Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122103/name/61c5c36a994a03.05014845

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
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    Регион:
    Саратовская область
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