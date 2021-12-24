на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110912000 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ Юридический адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А", Почтовый адрес 660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А Контактный телефон +7 391 223-12-43 Факс {} Адрес электронной почты o.katsyna@krasgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Катцына Оксана Геннадьевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

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