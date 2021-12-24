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Номер извещения
32110912000
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора оказания услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудования на автотранспортных средствах АО «Красноярсккрайгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 06:00 GMT +324.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912000Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 06:0024.12.2021 06:0024.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912000Дата и время вскрытия заявок Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспортаКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по мониторингу системой ГЛОНАСС и сервисное обслуживание оборудование автотранспорта
Начальная цена
2 733 696,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В приложении № 1 к Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В приложении № 1 к ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
63.99
63.99
Документация лота
Кол-во:
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