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    Главная / Торги / Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»

    Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 09:3022.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112857Дата и время окончания срока приема заявок Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    579-562/21

    Наименование закупки

    Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112857_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    _Тендерная_документация_на_составление_энергопаспорта.docx

    Приложение_3._Проект_договора.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lyudmila.Frizen@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фризен Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 09:30 GMT +322.12.2021 09:3022.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112857Дата и время окончания срока приема заявок Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 09:3022.12.2021 09:3022.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112857Дата и время вскрытия заявок Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 14:3010.01.2022 14:3010.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112857Подведение итогов не позднее Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 14:3010.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112857Подведение итогов не позднее Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно материалам закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не допускается, отсрочка платежа не менее 30 дней с даты подписания актов выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125331/name/61cbd7e5ebcc06.35887200

    29.12.2021

    Приложение 2. ТЗ на составление энергопаспорта

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»"

    Кол-во: 1

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