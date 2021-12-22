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Номер извещения
ГП112857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-52
Факс
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Адрес электронной почты
Lyudmila.Frizen@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фризен Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 09:30 GMT +322.12.2021 09:3022.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112857Дата и время окончания срока приема заявок Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 09:3022.12.2021 09:3022.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112857Дата и время вскрытия заявок Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 14:3010.01.2022 14:3010.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112857Подведение итогов не позднее Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.01.202210.01.2022 14:3010.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112857Подведение итогов не позднее Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение энергетического обследования предприятия, анализ результатов энергетического обследования, составление энергетического паспорта ПАО «Уралхиммаш»
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно материалам закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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