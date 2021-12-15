www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Таль электрическая канатная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69
Факс
{}
Адрес электронной почты
A.A.Kruglov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Круглов Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка "Таль электрическая канатная"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "Таль электрическая канатная"Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112845Дата и время вскрытия заявок Поставка "Таль электрическая канатная"Москва
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112845Подведение итогов не позднее Поставка "Таль электрическая канатная"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка "Таль электрическая канатная"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
27.90.40.190
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.