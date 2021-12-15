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    Главная / Торги / Таль электрическая канатная

    Таль электрическая канатная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "Таль электрическая канатная"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23954

    Наименование закупки

    Таль электрическая канатная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 11:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ.docx

    Форма_ТКП_23954.xls

    Опросный_лист_Таль_электрическая.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.A.Kruglov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Круглов Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка "Таль электрическая канатная"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "Таль электрическая канатная"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112845Дата и время вскрытия заявок Поставка "Таль электрическая канатная"Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112845Подведение итогов не позднее Поставка "Таль электрическая канатная"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112845Подведение итогов не позднее Поставка "Таль электрическая канатная"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка "Таль электрическая канатная"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    07.12.2021

    Опросный лист

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таль электрическая канатная"

    Кол-во: 1

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