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    Главная / Торги / Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2021 11:5918.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911773Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метанЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    186-26/2021

    Наименование закупки

    Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    извещение___редакция_1.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ___редакция_1.docx

    Приложение___1_Техническому_заданию.docx

    Проект_договора.docx

    Извещение___1_о_внесении_изменений.pdf

    Техническое_задание.docx

    протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 8352 56-44-39 доб. 0262

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    svv@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плечов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2021 11:59 GMT +318.12.2021 11:5918.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911773Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метанЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2021 12:0018.12.2021 12:0018.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911773Дата и время вскрытия заявок Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метанЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:3020.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911773Подведение итогов не позднее Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метанЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911773Подведение итогов не позднее Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метанЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по установке газобалонного оборудования на компримированном природном газе метан

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116139/name/61c06525ea7861.40864364

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116177/name/61c0683a5e0b59.47686503

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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