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    Главная / Торги / Закупка мультиплексоров

    Закупка мультиплексоров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112823Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мультиплексоров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    07.12.2021 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Мультиплексоры_Eltex.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    4957538163

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yusannikov@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санников Юрий Львович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112823Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 12:0008.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112823Дата и время вскрытия заявок Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112823Подведение итогов не позднее Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой_договор_369_У.pdf

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка мультиплексоров (согласно ТЗ)"

    Кол-во: 4

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    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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