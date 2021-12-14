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    Главная / Торги / Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911677Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ в 2022г.ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911677

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    92

    Наименование закупки

    Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 10:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__458.pdf

    ЗД.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 454

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    alysov_dv@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ в 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911677Подведение итогов не позднее Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ в 2022г.Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок №92 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ в 2022г.

    Начальная цена

    915 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113978/name/61bc56753d4bd9.38668779

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

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