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    Главная / Торги / Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае

    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    237/21-ЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен___237_ЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочко Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110912240Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 05:0015.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912240Подведение итогов не позднее Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912240Подведение итогов не позднее Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае

    Начальная цена

    577 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объекты ТБО в г. Хабаровск и г. Бикин: 1. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» терапия); 2. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» хирургия); 3. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 15, литер А (буфет «Запарина»); 4. г. Хабаровск, ул. Луганская, д. 9а (чайная «Амур»); 5. г. Бикин, ул. Подгорная, д. 52 (чайная «Гвардейская»); 6. с. Князе-Волконское, пр-д Мотострелковый, 5 (чайная «Млечный путь»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры) или УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    10.89.19

    Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    10.89.1

    Производство супов и бульонов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство супов и бульонов"

    Кол-во: 15000.00000

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