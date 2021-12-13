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Номер извещения
32110912240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110912240Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровск
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 05:0015.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912240Подведение итогов не позднее Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском краеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Хабаровском крае
Начальная цена
577 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО в г. Хабаровск и г. Бикин: 1. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» терапия); 2. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» хирургия); 3. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 15, литер А (буфет «Запарина»); 4. г. Хабаровск, ул. Луганская, д. 9а (чайная «Амур»); 5. г. Бикин, ул. Подгорная, д. 52 (чайная «Гвардейская»); 6. с. Князе-Волконское, пр-д Мотострелковый, 5 (чайная «Млечный путь»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.89.19
10.89.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000.00000
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