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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»

    Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010166Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_АП010166_second_parts_protocol.pdf

    Коммерческое предложение (Форма 1.1).xlsx

    ТЗ на ремонт РС 400-7.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.doc

    Типовой договор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010166Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 18:1009.12.2021 18:1009.12.2021 18:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010166Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 23:0020.12.2021 23:0020.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010166Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 23:0020.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010166Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту экскаватора РС 400-7 Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.500

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116616/name/61c0a8342cf9b2.14772749

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение капитального ремонта экскаватора РС 400-7 Н. Уренгой"

    Кол-во: 1

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