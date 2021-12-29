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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

    Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010165Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01416

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2_Проект_Договора.docx

    3_Форма_КП.xlsx

    КД.docx

    1_Техническое_задание.doc

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_08.12.21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-41 доб. 2817

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    prokhorovama@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 17:00 GMT +329.12.2021 17:0029.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010165Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 23:0013.01.2022 23:0013.01.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010165Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 23:0013.01.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010165Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    91.01.12

    Услуги архивов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме 11000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме до 20000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме от 20000 до 29000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме свыше 29000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме 11000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме до 20000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме от 20000 до 29000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме свыше 29000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Услуга по транспортировке и экспедированию документа Заказчику"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме до 10 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме от 10 до 100 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме от 100 до 1000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме свыше 1000 дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика Предоставление скан - образа документа по запросу"

    Кол-во: 1

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