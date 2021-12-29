Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по подготовке, обслуживанию и внеофисному хранению документов для нужд АО «Газстройпром»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с проектом договора

В соответствии с техническим заданием Рассчитать логистику >

В соответствии с техническим заданием

АО ГАЗСТРОЙПРОМ Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме 11000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме до 20000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме от 20000 до 29000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Подготовка к хранению и размещение документов в архивном хранилище При объеме свыше 29000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме 11000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме до 20000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме от 20000 до 29000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Хранение и обслуживание документов Заказчика При объеме свыше 29000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Услуга по транспортировке и экспедированию документа Заказчику" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме до 10 дел" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме от 10 до 100 дел" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме от 100 до 1000 дел" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Дополнительные услуги по заявкам Заказчика При объеме свыше 1000 дел" Кол-во: 1