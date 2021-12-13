Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой по маршруту г. Хабаровск - ГО Мытищи

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг в размере 100% производится в течение 10 (Десяти) банковских дней после предоставления ЗАКАЗЧИКУ подписанных Сторонами оригиналов документов (заявка, акт приема-передачи оказанных услуг), а также счета-фактуры, счета на оплату и транспортных документов. (Возможен прием заявок от поставщиков с альтернативными условиями)