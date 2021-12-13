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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой по маршруту г. Хабаровск - ГО Мытищи

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой по маршруту г. Хабаровск - ГО Мытищи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112817Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38/ОЗП

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой по маршруту г. Хабаровск - ГО Мытищи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    38_ОЗП_Извещение_перебазировка_Хаб_ВБТ.doc

    Рамочный_договор_ТранСтрой_на_ТЭО__без_аванса.docx

    ГП112817_second_parts_protocol_ЛОТ_1.rtf

    ГП112817_second_parts_protocol_ЛОТ_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГРУППА ВИС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры ГРУППА ВИС (АО)

    Юридический адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Почтовый адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Контактный телефон

    +7 495 789-85-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    nika@pfvis-msk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Вероника Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112817Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112817Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Маршрут: г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг в размере 100% производится в течение 10 (Десяти) банковских дней после предоставления ЗАКАЗЧИКУ подписанных Сторонами оригиналов документов (заявка, акт приема-передачи оказанных услуг), а также счета-фактуры, счета на оплату и транспортных документов. (Возможен прием заявок от поставщиков с альтернативными условиями)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    413121, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 62, ОФИС 2,2 ЭТАЖ

    413100, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, дом № 62, офис 2, 2 этаж

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    697616_vms_Itog.png

    16.12.2021

    Приложение__1_от_06.12.21__автоперевозка_.xlsx

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121965/name/61c5b52ed7c189.54296211

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трал габариты груза 8218х3620х2480 мм, 15 795 кг (автосамосвал VOLVO)"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112817Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112817Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Маршрут: г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    413121, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 62, ОФИС 2,2 ЭТАЖ

    413100, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, дом № 62, офис 2, 2 этаж

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение__1_от_06.12.21__автоперевозка_.xlsx

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121973/name/61c5b5f461c062.38475192

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трал габариты груза 10640х3190х3495 мм, 33870 кг (Экскаватор VOLVO EC300DL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трал габариты груза 10530х3190х3350 мм, 32818 кг. (Экскаватор VOLVO EC300DL)"

    Кол-во: 1

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