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Номер извещения
ГП112817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой по маршруту г. Хабаровск - ГО Мытищи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Почтовый адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Контактный телефон
+7 495 789-85-55
Факс
Адрес электронной почты
nika@pfvis-msk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Вероника Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112817Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112817Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой автосамосвалов VOLVO (8218х3620х2480 мм, 15 795 кг.) в количестве 10 единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Маршрут: г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСТРОЙ
Адрес местонахождения
413121, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 62, ОФИС 2,2 ЭТАЖ
413100, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, дом № 62, офис 2, 2 этаж
49.4
Документация лота
Кол-во: 10
Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112817Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112817Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112817Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по доставке тральной техникой экскаваторов VOLVO (10640х3190х3495 мм, 33870 кг, 10530х3190х3350 мм, 32818 кг.) в количестве 2-х единиц по маршруту г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Маршрут: г. Хабаровск, Гаровка-1 – ГО Мытищи, деревня Свиноедово, Пироговское шоссе 1-й километрРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСТРОЙ
Адрес местонахождения
413121, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 62, ОФИС 2,2 ЭТАЖ
413100, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, дом № 62, офис 2, 2 этаж
49.4
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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