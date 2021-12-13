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    Главная / Торги / Ревизия трубопровода

    Ревизия трубопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112818Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия трубопроводаКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ревизия трубопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_решения_ЗП__177_ГП112818_от_18.01.2022__ЭТП_ГПБ_.pdf

    КД_Ревизия_трубопровода.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ревизия трубопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112818Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия трубопроводаКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 15:0020.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112818Подведение итогов не позднее Ревизия трубопроводаКаларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112818Подведение итогов не позднее Ревизия трубопроводаКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ревизия трубопровода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135908/name/61e7ca23996355.17465792

    19.01.2022

    КП_Форма___2_Ревизии_трубопроводов_07.12.2021.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ревизия на прямом участке DN 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Ревизия на тройнике DN 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Ревизия на повороте DN 150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Ревизия на прямом участке DN 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ревизия на тройнике DN 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ревизия на повороте DN 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ревизия на тройнике DN 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ревизия на тройнике DN 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ревизия на повороте DN 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ревизия на прямом участке DN 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ревизия на тройнике DN 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ревизия на повороте DN 200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Ревизия на прямом участке DN 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ревизия на прямом участке DN 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Ревизия на повороте DN 150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Ревизия на тройнике DN 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ревизия на прямом участке DN 200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Ревизия на повороте DN 200"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Ревизия на тройнике DN 200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Ревизия на прямом участке DN 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Ревизия на повороте DN 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Ревизия на тройнике DN 150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ревизия на прямом участке DN 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ревизия на повороте DN 200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Ревизия на тройнике DN 200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Ревизия стальная Ø50 мм"

    Кол-во: 1

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