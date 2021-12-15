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    Главная / Торги / Поставка табличек опознавательных

    Поставка табличек опознавательных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табличек опознавательныхСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка табличек опознавательных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе__572570__редакция_1_.rar

    Итоговый_протокол_572570.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-93

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    lashkov@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табличек опознавательных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911579Подведение итогов не позднее Поставка табличек опознавательныхСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табличек опознавательных

    Начальная цена

    4 995 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116502/name/61c085b8405562.41420565

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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