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    Главная / Торги / Поставка пропана-бутана технического

    Поставка пропана-бутана технического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:5923.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916770Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Газы и жидкости техническиеСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пропана-бутана технического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2__Техническое_задание_пропан.docx

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Приложение___3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение___1___Проект_договора.doc

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    Y.Blyumin@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюмин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Газы и жидкости технические

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916770Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Газы и жидкости техническиеСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Газы и жидкости технические

    Начальная цена

    1 658 853,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31

    Пропан и бутан сжиженные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124437/name/61cadd78a9f7e7.68399245

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 49353.00000

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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