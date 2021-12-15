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    Главная / Торги / Поставка теплоотражающего костюма ТК-800 (ТОК-800)

    Поставка теплоотражающего костюма ТК-800 (ТОК-800)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23186

    Наименование закупки

    Поставка теплоотражающего костюма ТК-800 (ТОК-800)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_23168.xls

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1438

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.A.Kruglov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Круглов Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112821Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 17:0016.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112821Подведение итогов не позднее Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112821Подведение итогов не позднее Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.160

    Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплоотражающий костюм ТК-800 (ТОК-800)"

    Кол-во: 30

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