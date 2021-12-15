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Номер извещения
ГП112821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка теплоотражающего костюма ТК-800 (ТОК-800)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1438
Факс
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Адрес электронной почты
A.A.Kruglov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Круглов Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112821Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 17:0016.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112821Подведение итогов не позднее Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплоотражающего костюма ТК-800(ТОК-800)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
14.12.30.160
Документация лота
Кол-во: 30
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