Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР

    Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМРНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    121-ЗП/21-220

    Наименование закупки

    Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_2._Коммерческое_предложение.xlsx

    Договор_поставки_типовой__с_шмр_и_пнр__510184775_v1___510242899_v3_.doc

    121_ЗП_Документация.doc

    ТЗ_на_поставку_МОС_с_ОЛ_от_06.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 31068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 13:00 GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМРНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112814Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМРНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 16:0017.01.2022 16:0017.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112814Подведение итогов не позднее Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМРНовый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 16:0017.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112814Подведение итогов не позднее Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМРНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    42.99.11.140

    Сооружения для обустройства добычи нефти и газа

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка технологического блока запорно-регулирующей арматуры (МОС) с выполнением ПНР и ШМР"

    Кол-во: 7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237351
    Выполнение работ по сопровождению спуска хвостовиков с предоставлением оборудования заканчивания для 21 скважины Восточно-Таркосалинского месторождения
    Выполнение работ по сопровождению спуска хвостовиков с предоставлением оборудования...
    594244
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП008422
    ЛОТ 135У/3/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора". Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора. «Обустройство Непряхинского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом». «Обустройство Липовского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом.
    ЛОТ 135У/3/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка...
    377856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.09.2020 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить