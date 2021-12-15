Открытый конкурс №90 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110911544 Уникальный номер закупки Номер закупки 90 Наименование закупки Открытый конкурс №90 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 доб. 454 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты alysov_dv@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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