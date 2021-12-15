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    Главная / Торги / Открытый конкурс №90 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс №90 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911544Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории на 2022 год.ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    90

    Наименование закупки

    Открытый конкурс №90 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 10:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Протокол__456.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 454

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    alysov_dv@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 11:3017.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911544Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории на 2022 год.Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке помещений и благоустройству территории на 2022 год.

    Начальная цена

    2 669 758,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113913/name/61bc4e9e532da2.43889638

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 78720.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 73860.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
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    Регион:
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