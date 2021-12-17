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    Главная / Торги / КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911497Дата и время окончания срока приема заявок КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911497

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    889_КО_new_14.12.21.zip

    889_КО_Внесение_изменений.zip

    889_КО_Перенос_ДВ_на_17.12.2021_11.00.zip

    889_КО_1_33_ГТ_П_КО_28.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 484

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kbuldakova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булдакова Кира Александровна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911497Подведение итогов не позднее КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Начальная цена

    2 751 821,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128176/name/61cda090eef749.60766485

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №889/КО - Поставка элементов питания и аккумуляторов 317/78/2022/П для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»"

    Кол-во: 1

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