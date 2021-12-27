Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку лента нихром Х20Н80 3,2х40, количество 1,8 тонн

    Запрос предложений на поставку лента нихром Х20Н80 3,2х40, количество 1,8 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112859Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Извещения.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку лента нихром Х20Н80 3,2х40, количество 1,8 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112859_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Договор__Общество_Покупатель___закупка_.doc

    Извещение___1050.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 464

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дормидонтова Светлана Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно Извещения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 13:00 GMT +327.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112859Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Извещения.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 13:0027.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112859Дата и время вскрытия заявок Согласно Извещения.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112859Подведение итогов не позднее Согласно Извещения.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112859Подведение итогов не позднее Согласно Извещения.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно Извещения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.45.23.130

    Ленты никелевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1144498/name/61f4012c4d82a3.54720918

    28.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Извещения"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КБХА
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211072976
    Поставка ленты, проволоки
    Поставка ленты, проволоки
    592299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 73332,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    14 666 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить