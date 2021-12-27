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Номер извещения
ГП112859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку лента нихром Х20Н80 3,2х40, количество 1,8 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 464
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Дормидонтова Светлана Васильевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно Извещения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 13:00 GMT +327.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112859Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Извещения.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 13:0027.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112859Дата и время вскрытия заявок Согласно Извещения.Колпино
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112859Подведение итогов не позднее Согласно Извещения.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно Извещения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.45.23.130
Документация лота
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