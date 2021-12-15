Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ремонтных муфт для формирования неснижаемого аварийного запаса

    Поставка ремонтных муфт для формирования неснижаемого аварийного запаса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремонтных муфт для формирования несжимаемого аварийного запасаМахачкалаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ремонтных муфт для формирования неснижаемого аварийного запаса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_1.1___Ценовое_предложение__1_.xlsx

    Техническое_предложение__2_.docx

    Приложение_1_Проект_договора__4_.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок__2___2_.docx

    Приложение_2Техническая_часть__4_.doc

    Извещение__1_.doc

    Документация_КО_.DOCX

    Протокол_м.pdf

    Протокол_038Т_2021.pdf

    Протокол_039Т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    Почтовый адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Контактный телефон

    +7 8722 51-56-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki.mahgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эминов Мурад Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ремонтных муфт для формирования несжимаемого аварийного запаса

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912123Подведение итогов не позднее Поставка ремонтных муфт для формирования несжимаемого аварийного запасаМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремонтных муфт для формирования несжимаемого аварийного запаса

    Начальная цена

    653 363,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112938/name/61bb34e1e58bb3.07101324

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113506/name/61bc2aeab27995.74910623

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113513/name/61bc2bc6449aa8.49836580

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 18.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202083
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация соединительных деталей трубопровода
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация соединительных деталей...
    594928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 13:21
    Дата аукциона:
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211089154
    Определение поставщика для поставки соединений изолирующих
    Определение поставщика для поставки соединений изолирующих
    594648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    247 939
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211088284
    Поставка товаров: Заглушки стальные
    Поставка товаров: Заглушки стальные
    593406
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    1 047 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148074
    поставка Патрубок по БП2022г
    поставка Патрубок по БП2022г
    580429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211075191
    Поставка хомутов ремонтно-соединительных
    Поставка хомутов ремонтно-соединительных
    592669
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211066184
    Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Фланцев и изделий фасонных (Группа О – Трубы и фасонные изделия к ним, подгруппы: ОГ – Изделия фасонные, ОЖ – Фланцы (отдельно, без комплектации с арматурой трубопроводной) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-011-22).
    Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства...
    590790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    508 346
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Ямал СПГ
    Продажа без объявления цены № ГП124165
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    572021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить