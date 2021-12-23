www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110911581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала в г. Выборге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
Почтовый адрес
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Контактный телефон
+7 812 405-40-93
Факс
--
Адрес электронной почты
lashkov@gazprom-lenobl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лашков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала в г. Выборге
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала в г. Выборге
Начальная цена
472 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
86.10.1
86.10
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.