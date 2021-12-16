Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

На территории Исполнителя. Доставка оборудования в ремонт и его вывоз производится Заказчиком самостоятельно при условии местонахождения мастерской Исполнителя в радиусе 10 км от адреса Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293. В ином случае, доставка до места ремонта и возврат оборудования производится силами и за счет Исполнителя.Рассчитать логистику >