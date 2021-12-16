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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту электродвигателей

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 16:3016.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911445Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту электродвигателейРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 10:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__636_от_21.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван атольвич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911445Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту электродвигателейРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту электродвигателей

    Начальная цена

    3 315 190,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории Исполнителя. Доставка оборудования в ремонт и его вывоз производится Заказчиком самостоятельно при условии местонахождения мастерской Исполнителя в радиусе 10 км от адреса Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293. В ином случае, доставка до места ремонта и возврат оборудования производится силами и за счет Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118401/name/61c2c8f2e04f78.33608623

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Синхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Синхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Асинхронный эл.двигатель"

    Кол-во:

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