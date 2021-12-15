Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковМахачкалаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912140

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников__1_.docx

    форма_1.1_Ценовое_предложение___.xlsx

    Извещение__1_.doc

    Техническое_задание_на_подарки.doc

    Документация_КО__.DOCX

    Протокол___П.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    Почтовый адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Контактный телефон

    +7 8722 51-56-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki.mahgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эминов Мурад Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912140Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    378 876,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Классификатор ОКПД2

    10.82.22.130

    Конфеты шоколадные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112929/name/61bb3457ad9f27.62733192

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 8400.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП127835
    Поставка подарков к 1 сентября 2021 года детям сотрудников предприятий, входящих в группу «Мечел» (в соответствии с Техническим заданием).
    Поставка подарков к 1 сентября 2021 года детям сотрудников предприятий, входящих в группу...
    459253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.04.2021 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить