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Номер извещения
32110911424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 532
Факс
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Адрес электронной почты
vpetrykin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрыкин Владислав Олегович
Место рассмотрения предложений
-
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МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110911424Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Подведение итогов не позднее
26.01.2022 23:5926.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911424Подведение итогов не позднее МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911424Подведение итогов не позднее МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №881/МИ - Поставка инструментов и расходных материалов к ним для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
497 363,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64
25.73
25.73
Документация лота
Кол-во: 1
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