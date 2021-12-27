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Номер извещения
ГП112810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112810Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112810Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 14:3031.01.2022 14:3031.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.99.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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