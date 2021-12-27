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    Главная / Торги / Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.

    Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112810Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112810

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_строительно_монтажные_работы.docx

    ТЗ_на_устройство_фундамента_консольно_поворотного_крана.pdf

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Извещение.docx

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    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112810Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112810Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:3031.01.2022 14:3031.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:3031.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.99.3

    Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проектированию и строительству фундамента для консольно-поворотного крана в цехе № 74."

    Кол-во: 1

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