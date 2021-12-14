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    Главная / Торги / Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500

    Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010160Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    03_Договор.zip

    Требования_к_заявке.docx

    02_Анонс_Isource.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Ведомость_отклонений_к_ТЗ.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:30 GMT +314.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010160Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 12:0017.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010160Подведение итогов не позднее Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010160Подведение итогов не позднее Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Мобильной инсинераторной установки типа ИУ-500

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.21.12

    Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мобильная инсинераторная установка типа ИУ-500, габ. размеры 12000х2400х2800 мм, размещение в 40 ft контейнере, на полуприцепе. U=380 В, N=41кВт, температура эксплуатации от минус 60 до плюс 50˚С. Производительность 150кг/ч; Расход топлива 21л/ч"

    Кол-во: 1

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