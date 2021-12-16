Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка котлов газовых «Очаг» (г.Ульяновск)

    Поставка котлов газовых «Очаг» (г.Ульяновск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911373Дата и время окончания срока приема заявок Котлы ОчагЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    184-16/2021

    Наименование закупки

    Поставка котлов газовых «Очаг» (г.Ульяновск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_итоговый.pdf

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    извещение.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_рассмотрения_и_оценки_заявок_на_участие.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 8352 56-44-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    denisenkonn@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисенко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Котлы Очаг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 16:3021.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911373Подведение итогов не позднее Котлы ОчагЧебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Котлы Очаг

    Начальная цена

    961 330,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.2

    Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118387/name/61c2c7f756a519.29561038

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый «Очаг» КСГ- 7С (г. Ульяновск)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Котел газовый «Очаг» КСГ- 7Е (г. Ульяновск)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Котел газовый «Очаг» КСГ- 10С (г. Ульяновск)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Котел газовый «Очаг» КСГ- 10Е (г. Ульяновск)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Котел газовый «Очаг» КСГ- 20С (г. Ульяновск)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090280
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    594900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    749 546
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090315
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара...
    594903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 090 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211055988
    Поставка котлов газовых
    Поставка котлов газовых
    589762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 416 727
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211060313
    Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения (котлы, водонагреватели, бойлеры)
    Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего...
    590516
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    6 297 357
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить