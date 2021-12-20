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    Главная / Торги / Поставка сертификатов на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ_OpenLM.pdf

    Техническое_задание_Openlm_1_06.12.pdf

    Извещение_Open_LM.doc

    Договор___openlm_2022_24_в2.doc

    Документация_Open_LM.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    Kseniya.Kunakbaeva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунакбаева Ксения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917883Дата и время вскрытия заявок Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.Королев

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 11:0024.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917883Подведение итогов не позднее Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917883Подведение итогов не позднее Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM.

    Начальная цена

    1 491 437,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сертификата на предоставление доступа к технической поддержке и сопровождению программного обеспечения OpenLM."

    Кол-во: 1.00000

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