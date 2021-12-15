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Номер извещения
32110911469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911469Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».
Начальная цена
415 854,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации и Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территории Российской ФедерацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
65.1
65.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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