Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз»

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:5915.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911469Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    88-АТС-12/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_.docx

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Документация_..docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911469Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для АО «Рязаньгоргаз».

    Начальная цена

    415 854,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации и Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территории Российской ФедерацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113478/name/61bc262f990734.73640189

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113479/name/61bc26348f7398.65787468

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объем оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации и Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211082653
    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
    593900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    501 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Попозиционная № 32211076953
    Предоставление услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников
    Предоставление услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников
    592939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    13 972 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Запрос предложений № 32211056131
    Оказание услуг по страхованию ОСАГО
    Оказание услуг по страхованию ОСАГО
    589800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    186 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить