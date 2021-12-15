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Номер извещения
ГП112804
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Почтовый адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Контактный телефон
+7 495 789-85-55
Факс
Адрес электронной почты
nika@pfvis-msk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Вероника Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метра
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112804Дата и время окончания срока приема заявок поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метраМосква
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112804Дата и время вскрытия заявок поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метраМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112804Подведение итогов не позднее поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метраМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Прокладки резиновой ПРП-40К-50.400 – 3102 метра
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Салехард, пр. Молодежи, 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВИС СЕРВИС
Все закупки и тендеры ВИС СЕРВИС
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, литера Б, помещение 1-Н
188300, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчина, ул. 7-й Армии, дом. 22, помещение 15
22
Документация лота
Кол-во: 3102
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