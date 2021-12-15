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    Главная / Торги / Оказание услуг природоохранного назначения

    Оказание услуг природоохранного назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911301Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг природоохранного назначенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг природоохранного назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 09:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Звездный__тех_задание_по_экологической_отчетности.docx

    НМЦД.XLS

    Извещение.DOCX

    Проект_договора_услуги_природоохранного_значения.docx

    Протокол_рассмотрения_единственной_заявки__выписка__природоохранная.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 631-92-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    pavlov.as@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг природоохранного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911301Подведение итогов не позднее Оказание услуг природоохранного назначенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг природоохранного назначения

    Начальная цена

    81 866,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13.000

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111643/name/61b9f3f53f6780.05341452

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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