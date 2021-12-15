Оказание услуг по разработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при выполнении операций по перегрузке и хранении опасных грузов 3 классов, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП590870)