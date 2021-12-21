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Номер извещения
АП010155
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по мониторингу цен интернет-магазинов, online торговых площадок и анализу собранных данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21 доб. 7630805576308
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровикова Мария Васильевна
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мониторингу цен интернет-магазинов, online торговых площадок и анализу собранных данных
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу цен интернет-магазинов, online торговых площадок и анализу собранных данныхОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу цен интернет-магазинов, online торговых площадок и анализу собранных данных
Официальный сайт, на котором размещена документация
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