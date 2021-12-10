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    Главная / Торги / Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1

    Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112813Дата и время окончания срока приема заявок Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_документов.doc

    Извещение__07122021_1_от_07.12.2021___ЭТП_ГПБ_ТВЧ.doc

    Приложение__1_07122021_1_от_07.12.2021.xlsx

    Приложение__2_Договор__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 921 746-38-15

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Denis.Trifonov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Трифонов Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112813Дата и время окончания срока приема заявок Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112813Дата и время вскрытия заявок Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112813Подведение итогов не позднее Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнения работ по закалке ТВЧ 07122021/1 на заготовках Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.61.21.000

    Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий

    Классификатор ОКВЭД2

    25.61

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги"

    Кол-во:

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