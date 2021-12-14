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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы K-FLEX
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
v.cherniavskii@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Вячеслав Александрович
Место рассмотрения предложений
Каларский район
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Материалы K-FLEX
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112803Дата и время окончания срока приема заявок Материалы K-FLEXКаларский район
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 15:0028.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112803Подведение итогов не позднее Материалы K-FLEXКаларский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы K-FLEX
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии: Коммерческое предложение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
23.99.19.111
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 875
Кол-во: 211
Кол-во: 55
Кол-во: 107.61
Кол-во: 11.05
Кол-во: 223
Кол-во: 4.55
Кол-во: 1.36
Кол-во: 18.9
Кол-во: 702.5
Кол-во: 49.2
Кол-во: 19.84
Кол-во: 232.75
Кол-во: 18
Кол-во: 22.65
Кол-во: 23.63
Кол-во: 43.29
Кол-во: 346.33
Кол-во: 13.17
Кол-во: 1.3
Кол-во: 3.62
Кол-во: 183.03
Кол-во: 112.74
Кол-во: 212.56
Кол-во: 1700.45
Кол-во: 68.25
Кол-во: 6.38
Кол-во: 18.66
Кол-во: 13.6
Кол-во: 17.7
Кол-во: 18.2
Кол-во: 33.71
Кол-во: 270
Кол-во: 10.2
Кол-во: 1
Кол-во: 2.8
Кол-во: 188.1
Кол-во: 115.8
Кол-во: 229.3
Кол-во: 1834.5
Кол-во: 72.7
Кол-во: 6.9
Кол-во: 19.9
Кол-во: 16.1
Кол-во: 399.5
Кол-во: 1.03
Кол-во: 2.13
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.01
Кол-во: 15
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