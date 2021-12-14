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    Главная / Торги / Материалы K-FLEX

    Материалы K-FLEX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112803Дата и время окончания срока приема заявок Материалы K-FLEXКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы K-FLEX

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изм._объем_от_23.12.2021.7z

    КД_Материалы_K_FLEX.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.cherniavskii@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Вячеслав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы K-FLEX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112803Дата и время окончания срока приема заявок Материалы K-FLEXКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 15:0028.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112803Подведение итогов не позднее Материалы K-FLEXКаларский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112803Подведение итогов не позднее Материалы K-FLEXКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы K-FLEX

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии: Коммерческое предложение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    _изм._объем_от_23.12.2021__Форма___2_Коммерчексое_предложение.xlsx

    23.12.2021

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "K-FLEX 50x032-2 ST"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "K-FLEX 50x057-2 ST"

    Кол-во: 875

    "Позиция 3"

    "K-FLEX 50x089-2 ST"

    Кол-во: 211

    "Позиция 4"

    "K-FLEX 50x108-2 ST"

    Кол-во: 55

    "Позиция 5"

    "Рулон K-FLEX 80x1000-10 ST"

    Кол-во: 107.61

    "Позиция 6"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-10 ST"

    Кол-во: 11.05

    "Позиция 7"

    "Лента K-FLEX 50x15 ST"

    Кол-во: 223

    "Позиция 8"

    "Клей K-FLEX K 414 2,6 л"

    Кол-во: 4.55

    "Позиция 9"

    "Очиститель K-FLEX, 1 л"

    Кол-во: 1.36

    "Позиция 10"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 18.9

    "Позиция 11"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 702.5

    "Позиция 12"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления (для надземного трубопровода) толщина 80 мм"

    Кол-во: 49.2

    "Позиция 13"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 19.84

    "Позиция 14"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 232.75

    "Позиция 15"

    "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 22.65

    "Позиция 17"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 23.63

    "Позиция 18"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 43.29

    "Позиция 19"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 346.33

    "Позиция 20"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 13.17

    "Позиция 21"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 22"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 3.62

    "Позиция 23"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 183.03

    "Позиция 24"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 112.74

    "Позиция 25"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 212.56

    "Позиция 26"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 1700.45

    "Позиция 27"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 68.25

    "Позиция 28"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 6.38

    "Позиция 29"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 18.66

    "Позиция 30"

    "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST"

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 31"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 17.7

    "Позиция 32"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 18.2

    "Позиция 33"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 33.71

    "Позиция 34"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 270

    "Позиция 35"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 10.2

    "Позиция 36"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 38"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 188.1

    "Позиция 39"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 115.8

    "Позиция 40"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 229.3

    "Позиция 41"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 1834.5

    "Позиция 42"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 72.7

    "Позиция 43"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 6.9

    "Позиция 44"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 19.9

    "Позиция 45"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 16.1

    "Позиция 46"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 399.5

    "Позиция 47"

    "Рулон K-FLEX 19х1000-10 ST"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 48"

    "Лента K-FLEX 50x15 ST, м"

    Кол-во: 2.13

    "Позиция 49"

    "Клей K-FLEX K 414 2,6 л"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 50"

    "Очиститель K-FLEX, 1 л"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 51"

    "K-FLEX 50x057-2 ST"

    Кол-во: 15

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