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Номер извещения
ГП112807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4223
Факс
--
Адрес электронной почты
yushkin@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михаил Юшкин Не
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 15:00 GMT +321.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112807Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 23:5929.12.2021 23:5929.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 23:5929.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ЮжУралгипс», Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
33.17.11.000
Документация лота
Кол-во: 12
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