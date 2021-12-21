Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»ВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_подряда__по__результатам_тендера__09_2019_21.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Извещение.docx

    Техническое_задание_на_ТО_3__ТР_1_ТР_2_тепловоза_ТЭМ2М___264__1_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 60-50-18 доб. 4223

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yushkin@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михаил Юшкин Не

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 15:00 GMT +321.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112807Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 23:5929.12.2021 23:5929.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 23:5929.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ЮжУралгипс», Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    33.17.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    07.12.2021

    Документация запроса предложений

    07.12.2021

    Техническое задание

    07.12.2021

    Проект Договора

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3, текущего ремонта ТР-1, текущего ремонта ТР-2 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Запрос предложений № 32211077897
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору (приложение №1 к Закупочной документации)
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим...
    592307
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    1 524 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Запрос предложений № 32211078316
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4Б в объеме ТР-2 в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору (приложение №1 к Закупочной документации)
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4Б в объеме ТР-2 в соответствии с техническим заданием...
    592267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    3 267 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Запрос (ценовых) котировок № 32211069790
    Выполнение плановых видов ремонтов агрегатам (вагонам) моделей Т119М, Т208ВИ, 15Т378, 15Т422-01 в количестве - 9 шт
    Выполнение плановых видов ремонтов агрегатам (вагонам) моделей Т119М, Т208ВИ, 15Т378,...
    591865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 320 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225637
    8/25.01.22/ППЖТ/КО/Э Выполнение работы по проведению текущего ремонта в объеме ТР-2 тепловоза ТЭМ-2У № 9353
    8/25.01.22/ППЖТ/КО/Э Выполнение работы по проведению текущего ремонта в объеме ТР-2 тепловоза...
    591838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    2 844 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП164803
    ремонт дизеля 6ЧН 21/21 тепловоза ТГМ-4А согласно прилагаемой дефектной ведомости
    ремонт дизеля 6ЧН 21/21 тепловоза ТГМ-4А согласно прилагаемой дефектной ведомости
    478679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить