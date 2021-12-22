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Номер извещения
32110911187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ (зимнее/летнее) через АЗС по Сибирскому-Федеральному округу
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и Хакасии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 06:00 GMT +322.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911187Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911187Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и Хакасии
Начальная цена
16 372 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением № 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
19.20.21.300
46.71.9
Документация лота
Кол-во: 200000.00000
Кол-во: 60000.00000
Кол-во: 20000.00000
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