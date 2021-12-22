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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ (зимнее/летнее) через АЗС по Сибирскому-Федеральному округу

    на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ (зимнее/летнее) через АЗС по Сибирскому-Федеральному округу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ (зимнее/летнее) через АЗС по Сибирскому-Федеральному округу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация_для_проведения_гсм.zip

    Перечень_внесенных_изменений.docx

    Программа_для_МСП.pdf

    Протокол_доступа.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и Хакасии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 06:00 GMT +322.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911187Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911187Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911187Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и ХакасииКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ через АЗС по картам по Сибирскому Федеральному округу, Красноярскому краю и Хакасии

    Начальная цена

    16 372 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.9

    Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118246/name/61c2a3b07e62f1.99237778

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 200000.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 60000.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 20000.00000

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