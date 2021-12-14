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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"

    Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911150Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"г. Краснодар, ул. Мира, 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 09:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Консультант_Плюс.zip

    Протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Юридический адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Контактный телефон

    2625577

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@kttu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сосновская Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Мира, 65

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911150Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"г. Краснодар, ул. Мира, 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров систем "Консультант Плюс"

    Начальная цена

    378 762,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КТТУ
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Адрес местонахождения

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    63.11.19.000

    Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110276/name/61b893074c1263.22841453

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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