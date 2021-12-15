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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива

    Поставка моторного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:5915.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топливаАндроповский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Расчет_НМЦ.pdf

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121

    Почтовый адрес

    357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121

    Контактный телефон

    +7 86556 6-17-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    andropgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарёв Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Андроповский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911498Подведение итогов не позднее Поставка моторного топливаАндроповский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива

    Начальная цена

    990 257,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной процедура

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной процедураРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной процедура

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112002/name/61badea92240b9.58322701

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

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