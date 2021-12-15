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Номер извещения
32110911498
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121
Почтовый адрес
357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121
Контактный телефон
+7 86556 6-17-77
Факс
Адрес электронной почты
andropgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарёв Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Андроповский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моторного топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива
Начальная цена
990 257,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной процедура
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной процедураРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО АНДРОПОВСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, Курсавка, Стратийчука, 121
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Кол-во: 1
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