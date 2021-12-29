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Номер извещения
ГП112797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-14
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
Y.Ysupbaeva@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупбаева Юлия Шавкатовна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2021 13:00 GMT +329.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112797Дата и время окончания срока приема заявок Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрск
Подведение итогов не позднее
13.01.2022 14:0013.01.2022 14:0013.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112797Подведение итогов не позднее Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
19.20.9
23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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