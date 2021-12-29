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    Главная / Торги / Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания

    Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112797Дата и время окончания срока приема заявок Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    279-УГО

    Наименование закупки

    Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Извещение__279__УГО.docx

    Задание_на_систему_пластичной_смазки_катковых_опор.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-14

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    Y.Ysupbaeva@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупбаева Юлия Шавкатовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 13:00 GMT +329.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112797Дата и время окончания срока приема заявок Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрск

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 14:0013.01.2022 14:0013.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112797Подведение итогов не позднее Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 14:0013.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112797Подведение итогов не позднее Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидыванияОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система пластичной смазки катковых опор и привода опрокидывания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    19.20.9

    Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект модульного питате-ля 1хDDM05A2500+1хSDM05A2500+1xMA504A00, с плитой под приварку, 400 бар, 3 отвода, 0,5-5 см³/ход, регулировочное устройство с индикатором движения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Комплект модульного питателя 2хDDM05A2500+1хMА504A00 с плитой под приварку, 400 бар, 4 отвода, 0,5-5 см³/ход, регулировочное устройство с индикатором движения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Насосная станция BMBSTA шкаф без подогрева ( соединения в стенке шкафа под трубу ф20), клапан реверсивный DR-4 (24В), насосный агрегат ВМВ (4л/час, 400 бар, бак 30л), вентиль и фильтр для заправки, клеммная коробка"

    Кол-во: 1

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